Malatya'da Uluslararası Arslantepe Yarı Maratonu - Son Dakika
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Malatya'da Uluslararası Arslantepe Yarı Maratonu

07.06.2026 11:35
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Malatya'da 2 bin sporcunun katılımıyla düzenlenen Arslantepe Yarı Maratonu başladı.

Malatya'da bu yıl ilk kez 2 bin sporcu ve vatandaşın katılımıyla düzenlenen "Uluslararası Arslantepe Yarı Maratonu" başladı.

Organizasyona, 100. Yıl Parkı önünde kurulan yarış alanında "2.1K Halk Koşusu", Arslantepe Höyüğü önünde 21 kilometre ve Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde 10 kilometre koşusuyla start verildi.

"Tarihin başladığı yerde, yeniden aynı heyecanda buluşuyoruz" sloganıyla düzenlenen organizasyonda, Etiyopya, Rusya, Meksika, Gürcistan, Romanya ve Ukrayna'dan 26 elit sporcu yer aldı.

Kent merkezinde devam eden koşuyu birçok vatandaş, protokol üyesi ve sporsever izledi.

Organizasyonun sonunda 100. Yıl Parkı önünde dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Malatya'da Uluslararası Arslantepe Yarı Maratonu - Son Dakika

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