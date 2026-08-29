Malatya'da Uluslararası Güreş Turnuvası Rüzgarı - Son Dakika
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Malatya'da Uluslararası Güreş Turnuvası Rüzgarı

Malatya\'da Uluslararası Güreş Turnuvası Rüzgarı
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Malatya'da 15 ülkeden 1200 sporcunun katıldığı güreş turnuvası sürüyor, gelecek yıl tekrar düzenlenecek.

Malatya'da 15 ülkeden 1200 sporcunun katıldığı Malatya Uluslararası Güreş Turnuvası'nın ikinci gününde sporcular, derece elde etmek için minderde ter döktü.

14 Yaş Altı Milli Takımı Antrenörü Ahmet Özdemir, AA muhabirine, turnuvanın ikinci gününde Orduzu Spor Kompleksi'nde müsabakaların devam ettiğini söyledi.

Organizasyonun Türkiye'de bir ilk olduğunu ifade eden Özdemir, "Alt yaş gruplarında, 10 yaş altı ile 15 yaş altı arası uluslararası turnuva Türkiye'de yoktu. 'Değişiklik olsun, Malatya'ya getirelim.' dedik. Turnuvamıza 1200 sporcu katıldı. Burada birbirinden güzel, çekişmeli maçlar var. Amacımız alt yaşlardaki çocukları yabancı sporcularla güreştirerek daha iyi şekilde Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlamak." diye konuştu.

Özdemir, gelecek yıl turnuvanın ikincisini düzenleyeceklerini belirterek, organizasyonun düzenlenmesine katkı sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Malatya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Malatya'da Uluslararası Güreş Turnuvası Rüzgarı - Son Dakika

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