Malatya'daki kriket sporcularına milli davet - Son Dakika
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Malatya'daki kriket sporcularına milli davet

03.06.2022 16:14
Malatya'daki kriket sporcularına milli davet

Malatya'dan Kriket sporcular Murat İpek ve Eren Şimşek, Milli Takım Aday kampına davet edildi.

Malatya'dan Kriket sporcular Murat İpek ve Eren Şimşek, Milli Takım Aday kampına davet edildi. Milli takım kampına davet edilen iki sporcu da Dünya Kupasına iddialı hazırlanacaklarını söylediler.

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından 9 - 20 Temmuz 2022 tarihleri arasında Finlandiya'da gerçekleştirilecek olan ICC Erkekler T20 Dünya Kupası Alt Bölge Elemelerine Malatya'dan sporcular Murat İpek ve Eren Şimşek Milli Takım Aday kampına davet edildi.

Alınan bu başarıdan dolayı Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan'ı, Kriket Malatya İl Temsilcisi Ünal Aytekin, Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu İl Temsilcisi Hüseyin Uğur, ŞKÖ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Avcı, sporcular ile beraber makamında ziyaret ettiler.

Milli takım kampına davet edilen Murat İpek ve Eren Şimşek, ziyarette yaptıkları konuşmada, öncelikle milli takım aday kampında başarı göstererek, daha sonra ise Dünya Kupasında derece ile dönmek istediklerini söylediler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ise, sporculara başarılar diledi. Kayhan, "Diğer tüm branşlara verdiğimiz destek gibi Kriket branşına da desteğimizi sürdüreceğiz. Sporcularımızın antrenmanlarını yapabilmeleri için tesis konusunda da önümüzdeki günler de açılacak olan spor tesislerinden bir yer vereceğiz. Bu sayede sporcularımız antrenmanlarını devam ederek daha iyi dereceler alacaklar. Kriket branşının gelişmesinde çok büyük emeği olanlara teşekkür ederim. Sporcularımız Murat İpek ve Eren Şimşek'in, Milli Takım Aday kampına davet edilmesi de bizleri ayrıca gururlandırdı. Sporcularımızın ailelerini de tebrik ediyorum. Umarım Şanlı Bayrağımızı Finlandiya'da dalgalandıracaklar" dedi. - MALATYA

Malatya'daki kriket sporcularına milli davet
Malatya'daki kriket sporcularına milli davet
Malatya'daki kriket sporcularına milli davet

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Kaynak: İHA

Milli Takım, Finlandiya, Malatya, Kayhan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Malatya'daki kriket sporcularına milli davet - Son Dakika

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