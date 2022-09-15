SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde lider Bodrumspor'u 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini alan Altay, yarın 6'ncı hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak. Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Oğuzhan Çakır yönetecek. İzmir ekibinde sakatlıkları süren Deniz ve Özgür forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan Kutay'ın görev alması bekleniyor. Ligde 4 puanla 15'inci sırada yer alan siyah-beyazlılar, 2 puanı bulunan 18'inci basamaktaki rakibini yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.
Son Dakika › Spor › Malatya haber... Altay 2'de 2 için Malatya'da terliyor - Son Dakika