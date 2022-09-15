Malatya haber... Altay 2'de 2 için Malatya'da terliyor - Son Dakika
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Malatya haber... Altay 2'de 2 için Malatya'da terliyor

15.09.2022 11:42
Malatya haber... Altay 2'de 2 için Malatya'da terliyor

Malatya gelişmesine göre SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde lider Bodrumspor'u 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini alan Altay, yarın 6'ncı hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak.

SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde lider Bodrumspor'u 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini alan Altay, yarın 6'ncı hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak. Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Oğuzhan Çakır yönetecek. İzmir ekibinde sakatlıkları süren Deniz ve Özgür forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan Kutay'ın görev alması bekleniyor. Ligde 4 puanla 15'inci sırada yer alan siyah-beyazlılar, 2 puanı bulunan 18'inci basamaktaki rakibini yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Yeni Malatyaspor, Malatya, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Malatya haber... Altay 2'de 2 için Malatya'da terliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya haber... Altay 2'de 2 için Malatya'da terliyor - Son Dakika
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