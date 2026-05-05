Malatya'nın 2. Lig Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya'nın 2. Lig Hedefi

Malatya\'nın 2. Lig Hedefi
05.05.2026 21:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilyurtspor Teknik Direktörü Yıldırım, Kayseri Erciyes maçında Malatya'ya 2. lig hediye etmek istediklerini açıkladı.

Nesine 3. Lig'de 2. Lig'e yükselmek için mücadele eden Malatya Yeşilyurtspor'un Teknik Direktörü Yıldırım, "Malatya'ya 2'nci ligi hediye etmek istiyoruz" dedi.

TFF Nesine 3. Lig play-off yarı finalinde yarın saat 20.00'de Malatya Yeşilyurtspor ile Kayseri Erciyesspor karşı karşıya gelecek. Malatya temsilcisinin Teknik Direktörü Murat Yıldırım bu karşılaşma öncesinde açıklamada bulundu.

Geçtiğimiz hafta oynanan Silifke deplasmanını değerlendiren Yıldırım, ilk yarıya istedikleri gibi başlayamadıklarını söyledi. Teknik adam Yıldırım, "Maçın başında talihsiz bir penaltı kararıyla geriye düştük. Ancak ikinci yarıda çok iyi reaksiyon gösterdik. 90. dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadık ve 1-1'lik skorla turu geçtik" dedi.

Play-off sürecinde yarı finale kaldıklarını belirten Yıldırım, Kayseri Erciyes'in güçlü bir ekip olduğuna dikkat çekti. Yıldırım, "İyi bir hocaya, iyi bir teknik ekibe ve kaliteli bir kadroya sahip bir takımla oynayacağız" ifadelerini kullandı.

Yeni Malatya Stadyumu'nda yarın oynanacak karşılaşmada taraftar desteğinin önemli olduğunu ifade eden Yıldırım, "İç sahada oynadığımız Silifke maçında çok güzel bir atmosfer vardı. Bu hafta daha fazla taraftarımızı bekliyoruz. Burası çok büyük bir camia. Malatya'ya ikinci ligi hediye etmek istiyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Malatya'nın 2. Lig Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu
Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 22:30:38. #7.13#
SON DAKİKA: Malatya'nın 2. Lig Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.