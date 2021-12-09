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Malatya Ticaret Borsası Başkanı Özcan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Özcan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

09.12.2021 10:32

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Özcan, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.

Özcan, haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz Yandı", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Ramazan Özcan, muhabirlerin önemli ve kıymetli anları fotoğraflayarak ölümsüzleştirdiğini belirterek, AA muhabirlerine teşekkür etti.

Yangınlar dolayısıyla bu yıl ormanlık alanların ciddi anlamda zarar gördüğünü hatırlatan Özcan, "Ormandaki yangınların alevlerin ve dumanın gökyüzünü kaplamış olması bizi üzdü. Onun için o fotoğrafı anlamlı bulduk." diye konuştu.

Türkiye'nin önemli bir coğrafyada bulunduğunu ve yıllardır terörle mücadele ettiğini aktaran Özcan, "Terörle mücadele ederken kıymetli canlarımızı toprağa verdik. Şehitlerimiz, gazilerimiz var. Bu anlamlı resimde Zeytin Dalı Harekatı Bölgesi'nde bir üsse yapılan terör saldırısında Uzman Çavuş Ahmet Akdal şehit olmuş. Akdal'ın birlikte çalıştığı mayın arama köpeğinin aslında burada gösterdiği üzüntü fotoğraflanmış." ifadelerini kullandı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Özcan, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Malatya Ticaret Borsası Başkanı Özcan, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Malatya Ticaret Borsası Başkanı Özcan, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Malatya Ticaret Borsası Başkanı Özcan, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Anadolu Ajansı, Ramazan Özcan, Ali Atmaca, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Malatya Ticaret Borsası Başkanı Özcan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Malatya Ticaret Borsası Başkanı Özcan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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