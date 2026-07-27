Malatya U14 Takımı'ndan Tarihi Şampiyonluk - Son Dakika
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Malatya U14 Takımı'ndan Tarihi Şampiyonluk

Malatya U14 Takımı\'ndan Tarihi Şampiyonluk
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Malatya U14 Greko-Romen Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda 85 puanla tarihi başarı elde etti.

Minikler Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda U14 Greko-Romen Takımı, 85 puanla Türkiye şampiyonu olarak Malatya güreş tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

Ankara'da 22-25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Minikler Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Malatya Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları, elde ettikleri derecelerle dikkat çekti.

Şampiyonada U14 62 kilogramda Eymen Dönmez ile U11 41 kilogramda Alp Mirza Özdemir altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

U14 44 kilogramda Ahmet Enüstekin ile U14 38 kilogramda Yusuf Mert Türkiye ikinciliğini elde ederken, U14 57 kilogramda Hamza Şabahat ve U10 44 kilogramda Emir Ömer Tav ise Türkiye beşincisi olmayı başardı.

Bireysel başarıların yanı sıra Malatya Sporcu Eğitim Merkezi U14 Greko-Romen Takımı, topladığı 85 puanla Türkiye takım şampiyonluğunu kazandı.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, elde edilen başarının Malatya Greko-Romen Güreş U14 Takımı'nın tarihinde kazandığı ilk Türkiye takım şampiyonluğu olduğu belirtilerek, sporcular ile antrenörler tebrik edildi.

Kaynak: İHA

Türkiye, Malatya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Malatya U14 Takımı'ndan Tarihi Şampiyonluk - Son Dakika

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