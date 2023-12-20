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Malatya Yeşilyurt Belediyespor Altyapısındaki İkizler Süper Lig Hayali Kuruyor - Son Dakika
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Malatya Yeşilyurt Belediyespor Altyapısındaki İkizler Süper Lig Hayali Kuruyor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un altyapısında mücadele eden Ayberk ve Gökberk Öztürk kardeşler, Süper Lig'de forma giymenin hayalini kuruyor. İkizler, çalışmalarını sürdürerek profesyonel futbolculuk hayallerini gerçekleştirmek için çaba sarf ediyor. Ayberk ve Gökberk, Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un 18 yaş altı takımında oynayarak hayallerinin peşinden koşuyor. Tek yumurta ikizleri olan kardeşler, saha içinde karışıklığa neden olmamak için farklı renklere sahip kramponlar kullanıyor. İkizlerin anne ve babası da desteklerini esirgemeyerek onların kişisel gelişimlerine ve spor hayatlarına katkıda bulunuyor.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Altyapısındaki İkizler Süper Lig Hayali Kuruyor
20.12.2023 - 11:19,  Güncelleme: 11:21
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Malatya Yeşilyurt Belediye spor'un altyapısında mücadele eden tek yumurta ikizleri Ayberk ve Gökberk Öztürk, Süper Lig'de forma giymenin hayalini kuruyor.

Küçük yaşlardan itibaren futbola ilgi duyan ve 6 yıl önce yeşil sahalarla tanışan 17 yaşındaki Ayberk ve Gökberk kardeşler, profesyonel futbolculuk hayallerini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un 18 yaş altı takımında sağ ve sol bekte oynayan kardeşler, hayallerinin peşinden koşuyor. Arkadaşları ve antrenörlerinin çoğu zaman isimlerini karıştırdığı tek yumurta ikizleri, daha çok kıyafet ve ayakkabılarından ayırt edilebiliyor. Saha içerisinde karışıklığa neden olmamaya dikkat eden ikizler, maç sırasında da farklı renklere sahip kramponlar kullanmaya özen gösteriyor.

"Çok büyük mücadeleler verdik"

Gökberk Öztürk, AA muhabirine, ikiziyle her zaman yan yana olduklarını ve aynı takımda mücadele ettiklerini söyledi.

Lise son sınıfa gittiğini anlatan Gökberk, Yeni Malatyaspor altyapısında başladığı kariyerine Yeşilyurt Belediyespor'da devam ettiğini belirtti.

Verdikleri mücadelede en büyük destekçilerinin anne ve babası olduğunu ifade eden Gökberk, "Babam gerek antrenmanlarda gerek maçlarda bize çok destek verdi. Çok büyük mücadeleler verdik. İnşallah mücadelemizin karşılığını alacağız. En sevdiğimiz takım olan Fenerbahçe'de forma şansı bulmak istiyoruz." dedi.

"Ayakkabılarımızdan ayırt edebiliyorlar"

Ayberk Öztürk ise mahallede futbol oynarken hocalar tarafından keşfedildiklerini ve bu sayede futbola başladıklarını anlattı.

Takım arkadaşları ve çoğu kişinin kendilerini ayırt etmekte zorlandığını aktaran Ayberk, "Ayakkabılarımızdan bizi ayırt edebiliyorlar. Hayalim profesyonel futbolcu olmak." diye konuştu.

Arkadaşları ayırt etmekte zorlanıyor

Aynı takımda oynadıklarını arkadaşları Toprak Mercan ise ilk başlarda ikizleri karıştırdıklarını ancak zamanla ayırt edebildiğini söyledi.

Yeşilyurt Belediyespor antrenörü Erdal Karakurt ise ikizlerin başarılı performans sergilediklerini dile getirdi. Karakurt, futbolcuların okullarını aksatmadan antrenman yaptığına değinerek, "Kulüp olarak futbolcularımızın okullarını da aksatmamaları için antrenman saatlerimizi onlara uygun hale getirip çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Daha iyi yerlerde olacaklarına inanıyorum"

İkizlerin babası Ahmet Öztürk de çocuklarına futbolda başarılı olmaları için destek verdiğini anlattı.

Öztürk, ikizlerin kendilerini geliştirmek için sürekli çalıştığını aktararak, şunları kaydetti:

"Oğullarım sağ ve sol kanatta oynuyorlar. Sürekli kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Spor önemli ama okul hayatları var, okuldan geri kalmamaları için elimizden geleni yapıyoruz. Okul, dershane ve spor üçgeninde yoğun bir tempo içerisinde hayatlarına devam ediyorlar. Bundan böyle daha iyi yerlerde olacaklarına inanıyorum. Eşim ve ben de kişisel gelişimleri, beslenmeleri, uyku düzenleri olsun, ne gerekiyorsa destek vermeye çalışıyoruz ve elimizden ne geliyorsa yapıyoruz."

Kaynak: AA
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