Malatya Yeşilyurt Spor, 3. Lig\'e Yükseldi

Bölgesel Amatör Lig 3. Grup'ta sezonun en kritik karşılaşmasında Malatya Yeşilyurt Spor, Sivas Gücü Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek 3. Lig'e yükseldi.

Malatya Yeşiltepe Stadı'nda oynanan mücadelede taraftarının desteğini arkasına alan Yeşilyurt Spor, maça hızlı başladı. İlk yarıda bulduğu golle soyunma odasına 1-0 önde giren Malatya temsilcisi, ikinci yarıda skoru 1-1'e getiren rakibine karşı pes etmedi. Son dakikalarda gelen golle sahadan 2-1 galip ayrılan Yeşilyurt Spor, adını profesyonel lige yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Başkan Geçit: "Bu başarı, Malatya'nın yeniden ayağa kalkışının simgesidir"

Nesine 3. Lig'e yükselerek büyük bir başarıya imza atan Malatya Yeşilyurt Spor'un galibiyeti sonrası Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, maç sonunda duygularını paylaştı. Geçit, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sahada sadece bir takım değil, bir şehrin umudu, inancı ve azmi vardı. Malatya Yeşilyurtspor'un bu zaferi, sadece bir sportif başarı değil, aynı zamanda Malatya'nın yeniden ayağa kalkışının simgesidir. Futbolcularımıza, teknik heyetimize, tribünlerde desteğini esirgemeyen taraftarlarımıza ve kalbi bizimle atan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu gurur hepimizin. Şampiyonluk Yeşilyurt'a ve Malatya'ya armağan olsun"

Siyasilerden tam destek

Yeşilyurt Belediyespor'u şampiyonluk maçında siyasiler de yalnız bırakmadı. Maçı Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Abdurrahman Babacan ile Mehmet Fendoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er 90 dakika boyunca takip ederek şampiyonluk coşkusuna ortak oldular. Yeşiltepe Stadı tarihinin en kalabalık maçlarından birine sahne olurken taraftarlarda maç sonu şampiyonluğu doyasıya kutladı. - MALATYA