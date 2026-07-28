Malatya Yeşilyurt Spor Aykut Sarıdoğan'ı Transfer Etti - Son Dakika
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Malatya Yeşilyurt Spor Aykut Sarıdoğan'ı Transfer Etti

Malatya Yeşilyurt Spor Aykut Sarıdoğan\'ı Transfer Etti
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Malatya Yeşilyurt Spor, 52 Orduspor'dan Aykut Sarıdoğan'ı kadrosuna kattı. İmza töreni gerçekleşti.

TFF 3. Lig ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Spor, 2026-2027 sezonu öncesi kadro yapılanmasını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak 52 Orduspor FK'da forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Aykut Sarıdoğan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer kapsamında düzenlenen imza törenine Malatya Yeşilyurt Spor Kulüp Başkanı Ramazan Ayhan ile futbolcu Aykut Sarıdoğan katıldı. Taraflar resmi sözleşmeye imza atarak transferi resmiyete kavuşturdu.

Geçtiğimiz sezon 52 Orduspor FK formasıyla başarılı bir performans sergileyen ve takımının şampiyonluğunda önemli rol üstlenen tecrübeli orta saha oyuncusunun, yeni sezonda Malatya temsilcisinin orta saha gücüne önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Kulüp açıklamasında, "Aykut Sarıdoğan'a sarı-kırmızılı formamız altında başarılı bir sezon diliyor, anlaşmanın kulübümüz ve futbolcumuz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Malatya Yeşilyurt, Orduspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Malatya Yeşilyurt Spor Aykut Sarıdoğan'ı Transfer Etti - Son Dakika

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