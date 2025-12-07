Nesine 3. Lig: Malatya Yeşilyurtspor: 1 Silifke Belediyespor: 0

Nesine 3. Lig 2. Grup 12. hafta maçında Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Silifke Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Samet Yağcı, Akın Karabacak, Anıl Gökberk Sarı
Malatya Yeşilyurtspor: Eren Bilen, Yusuf Sarohan, Eren Şimşek, Kerem Kılıç, Furkan Söyler (Mustafa Umut Zaif dk. 82), Cemal Kaya, Bilal Ceylan, İsmail Zobu, Tahsin Yılmaz (Alperen Karaca dk. 63), Emre Furtana (Mehmet Biricik dk. 90+3), Yunus Emre Atsız (Yavuz Alp Gün dk. 90+3)
Teknik Direktör: Taner Araz
Silifke Belediyespor: Çağan Yılmazer, Ender Alkan, Muharrem Çizgili, Gürcan Gözüm, Cihan Canpolat, Uğur Ahmet Özder, Tayyip Kanarya, Vural Akkurt (İlkay İşler dk. 64), Ali Yahya Bilgin (Yasin Reis dk. 83), Yusuf Yiğit Ünal (Hakan Berfun Sayar dk. 67), Özgür Ortaç
Teknik Direktör: Gürsoy Turan
Goller: Yunus Emre Atsız (dk. 54) (Malatya Yeşilyurtspor)
Kırmızı kartlar: Gürcan Gözüm (dk. 23), Uğur Ahmet Özder (dk. 56) (Silifke Belediye Spor)
Sarı kartlar: Tahsin Yılmaz, Furkan Söyler, Eren Bilen (Malatya Yeşilyurtspor), Tayyip Kanarya, Uğur Ahmet Özder, Yasin Reis (Silifke Belediye Spor) - MALATYA
