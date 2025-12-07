Nesine 3. Lig: Malatya Yeşilyurtspor: 1 Silifke Belediyespor: 0 - Son Dakika
Nesine 3. Lig: Malatya Yeşilyurtspor: 1 Silifke Belediyespor: 0

Nesine 3. Lig: Malatya Yeşilyurtspor: 1 Silifke Belediyespor: 0
07.12.2025 18:00  Güncelleme: 18:18
Nesine 3. Lig 2. Grup 12. haftasında Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, sahasında Silifke Belediyespor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Nesine 3. Lig 2. Grup 12. hafta maçında Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Silifke Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Samet Yağcı, Akın Karabacak, Anıl Gökberk Sarı

Malatya Yeşilyurtspor: Eren Bilen, Yusuf Sarohan, Eren Şimşek, Kerem Kılıç, Furkan Söyler (Mustafa Umut Zaif dk. 82), Cemal Kaya, Bilal Ceylan, İsmail Zobu, Tahsin Yılmaz (Alperen Karaca dk. 63), Emre Furtana (Mehmet Biricik dk. 90+3), Yunus Emre Atsız (Yavuz Alp Gün dk. 90+3)

Teknik Direktör: Taner Araz

Silifke Belediyespor: Çağan Yılmazer, Ender Alkan, Muharrem Çizgili, Gürcan Gözüm, Cihan Canpolat, Uğur Ahmet Özder, Tayyip Kanarya, Vural Akkurt (İlkay İşler dk. 64), Ali Yahya Bilgin (Yasin Reis dk. 83), Yusuf Yiğit Ünal (Hakan Berfun Sayar dk. 67), Özgür Ortaç

Teknik Direktör: Gürsoy Turan

Goller: Yunus Emre Atsız (dk. 54) (Malatya Yeşilyurtspor)

Kırmızı kartlar: Gürcan Gözüm (dk. 23), Uğur Ahmet Özder (dk. 56) (Silifke Belediye Spor)

Sarı kartlar: Tahsin Yılmaz, Furkan Söyler, Eren Bilen (Malatya Yeşilyurtspor), Tayyip Kanarya, Uğur Ahmet Özder, Yasin Reis (Silifke Belediye Spor) - MALATYA

Kaynak: İHA

Malatya Yeşilyurt, Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nesine 3. Lig: Malatya Yeşilyurtspor: 1 Silifke Belediyespor: 0 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
