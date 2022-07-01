Daha önce Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda ikinciliği olan Mehmet Güngör, Avrupa Şampiyonası'na iddialı hazırlandığını belirterek, derece ile dönmek için çaba göstereceğini kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Mehmet Güngör, Türkiye, İsrail, Kudüs, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Malatyalı sporcu Güngör, Avrupa şampiyonada iddialı - Son Dakika

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