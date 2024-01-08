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Malatya'daki sporcular Ankara ve Tokat'ta birincilikle döndü - Son Dakika
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Malatya'daki sporcular Ankara ve Tokat'ta birincilikle döndü

Tokat'ta yapılan Okullar arası Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında Malatya takım halinde Türkiye ikincisi oldu. Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçme yarışlarında da Malatya adına yarışan sporcular başarı elde etti.

Malatya\'daki sporcular Ankara ve Tokat\'ta birincilikle döndü
08.01.2024 - 10:58,
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Malatya'daki sporcular Ankara ve Tokat'ta gerçekleştirilen şampiyonalarda birincilikle döndüler.

Tokat'ta yapılan Okullar arası Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında Malatya 3 altın ve 1 Gümüş madalya alarak takım halinde Türkiye ikincisi oldu.

4-7 Ocak tarihleri arasında Tokat Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 70 ilden 400 sporcu katıldı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan şampiyonada Spor Lisesi öğrencileri Yavuz Selim Akun ve Uğur Bülbül, Şehit Candaş Kaplan Anadolu lisesi öğrencileri İslam Turan ile Yunus Emre Can Polat dereceye girdiler.

Öte yandan 5-7 Ocak 2024 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçme yarışlarında da U-17 Bayanlarda Malatya adına yarışan Yağmur Akgün Türkiye birincisi oldu. Aynı şampiyonada İrem Su Kocaoğlan Türkiye ikincisi, Elif Naz Aktaş ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada her iki şampiyonada başarı elde eden sporcular ve antrenörler kutlandı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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