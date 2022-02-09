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Malatyalı Wushu Kung Fu sporcuları 45 madalya ile dönüyor - Son Dakika

Malatyalı Wushu Kung Fu sporcuları 45 madalya ile dönüyor

09.02.2022 17:46
Malatyalı Wushu Kung Fu sporcuları 45 madalya ile dönüyor

Malatya'dan Antalya'da düzenlenen Wushu Kung Fu Türkiye şampiyonasına katılan sporcular 45 madalya aldı.

Malatya'dan Antalya'da düzenlenen Wushu Kung Fu Türkiye şampiyonasına katılan sporcular 45 madalya aldı.

Antalya Kemer'de düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'na Malatya'dan katılan uzak doğu sporcuları derecelerle dönüyor. Malatya'dan Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'na katılan sporculardan 17'si altın, 10'u gümüş ve 18'i de bronz madalya aldı.

Malatya Gençlik ve Spor Müdürü Ebu Bekir Kayhan, uzak doğu sporcularını dereceler elde etmeleri nedeniyle tebrik edip, "Almış oldukları derecelerinden dolayı sporcularımızı, ailelerini ve sporcularımızın antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - MALATYA

Malatyalı Wushu Kung Fu sporcuları 45 madalya ile dönüyor
Malatyalı Wushu Kung Fu sporcuları 45 madalya ile dönüyor

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Türkiye, Malatya, Kung Fu, Wushu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Malatyalı Wushu Kung Fu sporcuları 45 madalya ile dönüyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Malatyalı Wushu Kung Fu sporcuları 45 madalya ile dönüyor - Son Dakika
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