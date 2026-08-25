Malazgirt'te Atlı Okçuluk Şampiyonası Yapıldı - Son Dakika
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Malazgirt'te Atlı Okçuluk Şampiyonası Yapıldı

Malazgirt\'te Atlı Okçuluk Şampiyonası Yapıldı
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Malazgirt Zaferi etkinlikleri kapsamında düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası büyük ilgi gördü.

Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesinde, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası 3 Hedefli Kabak Bendi Final Müsabakası gerçekleştirildi.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda gerçekleştirilen müsabakalarda, geleneksel Türk sporlarından atlı okçuluğun en başarılı sporcuları mücadele etti. At üzerinde belirlenen parkurda ilerleyen sporcular, hız ve isabet kabiliyetlerini kullanarak hedefleri vurmaya çalıştı. Büyük heyecana sahne olan final müsabakalarında sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Etkinliği takip eden vatandaşlar da sporcuların at üzerindeki okçuluk performansını ilgiyle izledi.

Geleneksel sporların yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen müsabakalar, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinliklerine renk katığını söyleyen sporculardan Musab İsmail Şahanoğlu, "Buraya Kahramanmaraş'tan geliyorum. Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen Geleneksel Atlı Okçuluk Final Müsabakasına geldim ve katıldım. Böyle sporların yayılması bizim için çok iyi bir şey. Tarihimizi gösteriyoruz. Bu tür sporların devam etmesini, daha fazla ilgi görmesini istiyoruz. Yarışma çok güzeldi. Çok şükür kazasız belasız ve güzel geçti. Daha güzel şeyler öğretiyor, ama buna da çok şükür. Allah daha güzellerini nasip etsin" dedi.

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonasına katılan sporculardan Zeynep Rana Alkan, "Benim için çok heyecanlı geçti. Ata binmeden önce çok sakindim ve sakin kalacağımı düşünüyordum ama atın üstüne çıktığımda az da olsa heyecanlandım. Atım sayesinde heyecanım biraz da olsa geçti ve sakinleştim. Yarış benim için çok güzel geçti. Kabak parkuruydu. Dün de güzel geçmişti, bugün de çok güzel geçti. Benim için güzel geçmesi için çok dua etmiştim, dualarım iyi ki de kabul oldu. Benim açımdan çok güzel geçti. İnşallah herkesinki de benimki kadar güzel geçmiştir. Koşmakta zorlanıyordu fakat o vakit çok güzel oldu. Dekorasyon olarak, müzik ve ses sistemi olarak, opera olarak çok güzel oldu. Gayet güzeldi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Malazgirt, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Malazgirt'te Atlı Okçuluk Şampiyonası Yapıldı - Son Dakika

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