Muş'un Malazgirt ilçesinde gençlere yönelik spor yatırımları hız kesmeden devam ediyor.

Muş'un Malazgirt ilçesinde hayata geçirilen gençlik kampı, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, gençlik merkezi, kapalı spor salonu ve fitness salonuyla Malazgirt'in spor altyapısı güçlendiriliyor. İlçedeki yatırımlara değinen Malazgirt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Boran Karataş, gençlere daha fazla spor imkanı sunmayı ve Malazgirt'i sporun önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Gençlik kampı, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, gençlik merkezi, kapalı spor salonu ve fitness salonunun vatandaşların hizmetinde olduğunu ifade eden Karataş, bu tesislerde geleceğin milli sporcularının yetişmesini amaçladıklarını kaydetti.

Gençlerin sporun her branşında kendilerini geliştirebilmeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Karataş, ilçede spor kültürünü yaygınlaştırarak daha fazla genci sportif faaliyetlerle buluşturmak istediklerini dile getirdi.

Yatırımların hayata geçirilmesinde verilen desteklerin önemine dikkat çeken Karataş, Malazgirt Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ve Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç'a teşekkür etti.

Karataş, Malazgirt'te gençlere yönelik yatırımların ve sportif çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti.