Muaythai Dünya Şampiyonası'nda Türk gençlerinden müthiş başarı - Son Dakika
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Muaythai Dünya Şampiyonası'nda Türk gençlerinden müthiş başarı

23.08.2022 10:42
Muaythai Dünya Şampiyonası'nda Türk gençlerinden müthiş başarı

Malezya'da 8.'si düzenlenen Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcular destan yazdı.

Malezya'da 8.'si düzenlenen Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcular destan yazdı. Türk sporcular; 6 altın, 3 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplamda 16 madalya ile 60 ülke, 64 takım içerisinden 15-17 gençler kategorilerinde Dünya 2.si, genel klasmanda Dünya 3.sü oldu,

Muaythai Dünya Şampiyonası'na 64 ülkeden sporcular katıldı.

Şampiyonada Türk Milli Takımı 6 şampiyonluk, 3 ikincilik ve 7 tane üçüncülük madalyası kazandı.

Şampiyonayı değerlendiren Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, "Sürekli yeni proje ve faaliyetler geliştiriyoruz. İlkleri ülkemizde yaşatıyoruz. Dünyadaki gelişmelere göre, daha önce organize, teknik ve altyapıyı geliştirdik. Bu imkanları bize sunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, ülkemizi temsil etmemize destek olan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'e ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'müze teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Muaythai Federasyonu Milli Takım Koordinatörü Ömer Uğur da, "Dünya arenasında değişik kategorilerde sporcularımız ipi göğüsledi. İnşallah bu şekilde devam edip milli takıma sporcu kazandırma sayısını daha da arttıracağız

Genç milli takımı dünyada birinci sıraya hak ettiği yere ulaştıracağız. Milli takımdaki gençlerimizin, sporcularımızı yetiştiren antrenörlerimizin ve teknik kadromuzun bu potansiyeli var. Muaythai milli takımımız en kısa zamanda birincilik kürsüsüne oturacaktır" diye konuştu.

Muay Thai nedir: Tayland'da ortaya çıkan ve özgün adı Muay Thai olan dövüş sporu. Tayland Boksu da denir. Başta Tayland olmak üzere Myanmar (eski adı ile Burma), Kamboçya, Laos gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde uygulanır. Yumruk, diz, dirsek ve tekmelerin kullanıldığı oldukça sert bir dövüş sanatı olarak bilinmektedir - BURSA

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Kaynak: İHA

Dünya Şampiyonası, Togo Cumhuriyeti, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muaythai Dünya Şampiyonası'nda Türk gençlerinden müthiş başarı - Son Dakika

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