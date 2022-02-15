Üye Girişi
Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu sporcuları kıyasıya rekabet etti - Son Dakika

Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu sporcuları kıyasıya rekabet etti

15.02.2022 09:44
Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu sporcuları kıyasıya rekabet etti

Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu'nda 49 sporcu, 18.kemer sınavında yüksek puan alabilmek için kıyasıya yarıştı.

Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu'nda 49 sporcu, 18.kemer sınavında yüksek puan alabilmek için kıyasıya yarıştı.

Türkiye'nin en güçlü Sayokan topluluklarından biri olan Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu'nda 49 sporcu, 18. kemer sınavında yüksek puan alabilmek için kıyasıya yarıştı. 49 sporcudan, 20'sinin mavi kemere, 5'inin sarı kemere, 4'ünün kırmızı kemere, 6'sının dört renkli kemere, 10'unun siyah kemer küre, 4'ünün siyah kemer küre, 1. ve 2.'ye yükselmek için katıldığı sınavda, genç yetenekler adeta gövde gösterisi yaptı.

Köse: "Gurur kaynağımızsınız"

Dünyada tescillenmiş tek Türk Savaş Sanatı olan Sayokan'a ilgi her geçen gün arttığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Öncelikle 18. Kemer sınavında tüm hünerlerini sergileyen sporcularımız tebrik ediyorum. Milli bir sporun yaşatılması noktasında gösterilen bu azim ve başarılar bizlerin içinde bir gurur kaynağı oluyor" dedi. - ANKARA

Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu sporcuları kıyasıya rekabet etti

YORUMLAR
500

Mamak Belediyesi, Türkiye, Kemer, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu sporcuları kıyasıya rekabet etti - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
09:40 Vasiyetini açıkladıktan sonra zehirlenen Serdar Ortaç'a Arto: İlaçla birlikte alkol kullanma
09:38 Olay iddia! MOBESE krizi Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın arasını açtı
09:18 Kabine yarın toplanıyor: İşte masaya gelmesi beklenen çok kritik başlıklar
09:17 Yurttaşlar illallah demişti! Parti liderlerine ne kadar elektrik faturası geldi?
09:17 Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den 3 gün sonra farklı karar! "Yılın Atatürkçüsü" ödülünü neden kabul etmediler?
09:11 Şahan Gökbakar'dan Muharrem Sarıkaya isyanı: Yöneticileri kınıyorum
08:48 Skandal: Belçika'da 4 kadını öldüren katil, Türkiye'ye iade edildikten 3 yıl sonra serbest kaldı!
08:35 Rusya - Ukrayna geriliminde bu tarih çok önemli! İşgale Çin Olimpiyatları engeli
08:34 Cip küçükbaş havyan sürüsüne daldı! 58 hayvanın ölümüne sebep oldu
08:27 100 milyonluk Sadrazam mirasının kime gideceğini mitokondri bağı çözecek!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 09:50:17. #1.13#
SON DAKİKA: Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu sporcuları kıyasıya rekabet etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement