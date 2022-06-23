Manavgat Belediyespor'da 14 imza birden atıldı - Son Dakika
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Manavgat Belediyespor'da 14 imza birden atıldı

23.06.2022 14:22
Manavgat Belediyespor'da 14 imza birden atıldı

Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) çıkmayı hedefleyen Manavgat Belediyespor, 5'i iç transfer, 9'u yeni transfer olmak üzere toplamda 14 futbolcu ile sözleşme imzaladı.

Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) çıkmayı hedefleyen Manavgat Belediyespor, 5'i iç transfer, 9'u yeni transfer olmak üzere toplamda 14 futbolcu ile sözleşme imzaladı.

Side Ek Hizmet Binası'nda düzenlenen imza töreninde, Manavgat Belediyespor'un genç teknik direktörü Gürkan Ferhatoğlu ve takım yönetiminin yanı sıra Belediye Başkanı Şükrü Sözen de yer aldı. Genç futbolcular, 2022-2023 futbol sezonuna iyi bir şekilde hazırlanacaklarını ve Manavgat'ı bir üst lige taşımak için ter dökeceklerini dile getirdi.

"Bu yolun sonunda şampiyon olacağız"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, takım ruhunun canlı olacağını, taraftarın ve kentin şampiyonluğa kenetleneceğini inandığını belirtti. Başkan Şükrü Sözen, "Kadromuza dahil ettiğimiz genç ve yetenekli futbolcuların kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum. İnanıyorum ki takımımız önümüzdeki sene hak ettiği yere gelecek. Teknik yönetimimiz, taraftarlarımız ve başarılı futbolcularımızın enerjisi ile bu yolun sonunda şampiyon olacağız. Bunu başarmak içinde gerekli tüm çalışmaları gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Transferler

Manavgat Belediyespor'a katılan futbolcuların isimleri ise şu şekilde:

İç transferler; sağ kenar Ender Acar, sağ bek Furkan Şan, stoper Onur Berber, kaleci Selim Can Özsoy, orta saha Hasan Kürşat Kara. Dış transferler; Gölcükspor'dan stoper Gökhan Sipki, Sökespor'dan orta saha Deniz Karadeniz, Gaziantep Ankasspor'dan kaleci Asil Kaan Güler, Aliağa Futbol AŞ'den sol bek Hakan Çakır, Aliağa Futbol AŞ'den Onur Erdem Günel, Ayvalık Gücü'nden sağ bek Melik Yeğin, Mardinspor'dan orta saha Kaya Alp, Gölcükspor'dan stoper Mehmet Furkan Tuncer ve İzmirspor'dan sağ bek Seyit Ahmet Arslan. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Şükrü Sözen, Manavgat, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manavgat Belediyespor'da 14 imza birden atıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat Belediyespor'da 14 imza birden atıldı - Son Dakika
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