Voleybol Kadınlar 2. Ligi'nde Manavgat Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Denizli Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Voleybol Kadınlar 2.Lig 8. Grup'ta mücadele eden Manavgat Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda karşılaştığı Denizli Büyükşehir Belediyespor'u 12-25, 23-25 ve 21-25'lik setlerle 3-0 kazandı. 9. hafta maçından da galibiyetle ayrılan Manavgat'ın Sultanları, üst üste altıncı maçını kazandı. Manavgat'ın Sultanları bu sonuçla birlikte zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Bu galibiyetle toplam puanını 25'e yükselten Manavgat Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 7 Ocak'ta Mega Spor'u konuk edecek. - ANTALYA