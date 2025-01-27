Manavgat Belediyespor, Kaş Kınık Spor\'u 5-1 Mağlup Etti

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta mücadele eden Manavgat Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Kaş Kınık Spor'u 5-1 mağlup ederek sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladı.

Manavgat Belediyespor, Kaş Kınık Spor karşılaşmasından 5 golle ayrıldı. İlk yarıda rakibine üstünlük kuran Manavgat ekibi, ikinci yarıda da etkili futbolunu devam ettirerek, sahadan 5-1 galip ayrıldı. Manavgat Belediyespor'un gollerini Kürşat Kara, Akın Arıcan, Tugay Tiryaki, Kadir Canbaz ve Ahmet Hasan İmer kaydetti. Maçın başından sonuna kadar rakibine üstünlük kuran Manavgat ekibi, 90 dakika boyunca oyun disiplininden kopmayarak önemli bir galibiyet aldı.

BAL Ligi 6. Grup'ta Manavgat Belediyespor ve Eskişehirspor'un 36 puanı bulunuyor. Manavgat ekibi, genel averaj farkıyla liderliğini sürdürüyor. Manavgat Belediyespor, 2 Şubat Pazar günü saat 14.00'te Fuzul Ömeranlı Spor Kulübü'nü konuk edecek. - ANTALYA