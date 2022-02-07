Üye Girişi
Manavgat İşitme Engelliler Voleybol Takımı Türkiye Şampiyonasında ikinci oldu - Son Dakika

Manavgat İşitme Engelliler Voleybol Takımı Türkiye Şampiyonasında ikinci oldu

07.02.2022 15:46
Manavgat İşitme Engelliler Voleybol Takımı Türkiye Şampiyonasında ikinci oldu

Karabük'te 8 takımın katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonasında finalde Gölcük'e mağlup olan Manavgat İşitme Engelliler Voleybol takımı Türkiye ikincisi oldu.

Karabük'te 8 takımın katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonasında finalde Gölcük'e mağlup olan Manavgat İşitme Engelliler Voleybol takımı Türkiye ikincisi oldu.

25 - 29 Ocak tarihlerinde Karabük 'te 8 takımın katılımıyla 2 grup halinde gerçekleşen İşitme Engelliler Erkek Voleybol Türkiye Şampiyonasında grubunu 2. sırada tamamlayan Manavgat İşitme Engelliler Voleybol Takımı, diğer grubun birincisi Uludağ'ı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Finalde grup maçında mağlup olduğu Gölçük'e yenilen Manavgat İşitme Engelliler takımı Türkiye 2'ncisi oldu

"İkinci olduk"

Konuyla ilgili açıklama yapan Manavgat İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Hasan Hüseyin Aydın, "1 - 15 Mayıs tarihlerinde Brezilya'da Deaflympıcs organizasyonu olacağı için zaman yetmeyeceğinden bu sezon İşitme Engelliler Voleybol ligi, lig usulü yerine turnuva olarak gerçekleşti. Kısa sürede fazla bir hazırlık dönemimiz olmadığı ve sporcularımızın bir kısmının olmaması nedeni ile turnuvaya istediğimiz gibi gidemememize rağmen müsabakalarımızda iyi mücadele verip bütün maçlarımızı aldık. Sadece şampiyon takım ile yaptığımız müsabakaları kaybettik. Sonuç olarak güçlü rakibimiz Gölcük şampiyon olurken bizde ikinci olduk. Bizim için önemli bir başarı oldu. Teknik ekibimizi ve sporcularımızı, ilçemizi en iyi şekilde temsil etmemizde bize bu mutluluğu yaşattıkları için tebrik ediyorum" dedi. - ANTALYA

Manavgat İşitme Engelliler Voleybol Takımı Türkiye Şampiyonasında ikinci oldu

YORUMLAR
500

Manavgat, voleybol, Karabük, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manavgat İşitme Engelliler Voleybol Takımı Türkiye Şampiyonasında ikinci oldu - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
15:36 Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon konuşmasını aktardı: Sağlığı yerinde, evde de boş durmuyor
15:34 Anketten çıkan gerçekler: Elektrik faturası zorluyor, market sepetleri küçüldü, 10 kişiden 9'u "gidişat kötü" diyor
15:27 Son Dakika: Sanayi tesislerinde uygulanan doğal gaz kesintisi yarın sona erecek
15:17 Gökhan Göz'den skandal bir olay daha! Evine baskın düzenleyen polislere zor anlar yaşattı
15:13 Yasal boyda olmayan 5 tona yakın istavriti denize döktü
15:11 Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti
15:08 Penaltı vuruşları için su şişesine onlarca kopya yazmış!
14:59 Mustafa Sarıgül TikTok videosunda ayçiçek yağına zeytinyağı dedi
14:59 Üsküdar'daki patlamada bir ev harabeye döndü: 2'si ağır 4 kişi yaralandı
14:57 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 5 dakika ayrıntısı! Zanlı Kadir Yasak ne dedi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 15:52:53. #1.13#
SON DAKİKA: Manavgat İşitme Engelliler Voleybol Takımı Türkiye Şampiyonasında ikinci oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement