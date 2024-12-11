Manavgat\'ta Futbol Maçında Paramotor Gösterisi Yapıldı

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Manavgat Belediye Spor ile Mezitli 33 Spor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig karşılaşmasında stadın üzerinde uçan paramotor ilgi odağı oldu.

Pazar günü Manavgat Atatürk Stadyumu'nda oynanan Manavgat Belediye Spor - Mezitli 33 Spor Bölgesel Amatör Lig 6. Grup karşılaşması için tribünde yerini alan taraftarlar paramotor gösterisine de şahitlik etti. Yaz sezonunda Sorgun Boğaz sahilinde paramotoru ile gösteri yapıp turistlere hizmet veren Nevzat Bodur isimli paramotor hocası, yaptığı gösteri ile maça ayrı bir renk kattı.

Bodur, karşılaşmanın oynandığı anlarda Manavgat Atatürk Stadyumu'nun üzerinde ve çevresinde paramotoru ile gösteri yaptı. - ANTALYA