Manavgat'ta Futbol Maçında Paramotor Gösterisi Yapıldı - Son Dakika
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Manavgat'ta Futbol Maçında Paramotor Gösterisi Yapıldı

Manavgat\'ta Futbol Maçında Paramotor Gösterisi Yapıldı

Manavgat Atatürk Stadyumu'nda oynanan Bölgesel Amatör Lig karşılaşmasında, paramotor hocası Nevzat Bodur'un yaptığı gösteri maça ayrı bir renk kattı.

11.12.2024 11:03  Güncelleme: 11:06
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Manavgat Belediye Spor ile Mezitli 33 Spor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig karşılaşmasında stadın üzerinde uçan paramotor ilgi odağı oldu.

Pazar günü Manavgat Atatürk Stadyumu'nda oynanan Manavgat Belediye Spor - Mezitli 33 Spor Bölgesel Amatör Lig 6. Grup karşılaşması için tribünde yerini alan taraftarlar paramotor gösterisine de şahitlik etti. Yaz sezonunda Sorgun Boğaz sahilinde paramotoru ile gösteri yapıp turistlere hizmet veren Nevzat Bodur isimli paramotor hocası, yaptığı gösteri ile maça ayrı bir renk kattı.

Bodur, karşılaşmanın oynandığı anlarda Manavgat Atatürk Stadyumu'nun üzerinde ve çevresinde paramotoru ile gösteri yaptı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manavgat'ta Futbol Maçında Paramotor Gösterisi Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta Futbol Maçında Paramotor Gösterisi Yapıldı - Son Dakika
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