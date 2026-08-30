Manavgat'ta Zafer Bayramı Etkinliği - Son Dakika
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Manavgat'ta Zafer Bayramı Etkinliği

Manavgat\'ta Zafer Bayramı Etkinliği
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Manavgat'ta 'Zafer'e Atılan Kulaçlar' etkinliği düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kapsamında, Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Zafer'e Atılan Kulaçlar" etkinliği düzenlendi.

Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü nedeniyle "Zafer'e Atılan Kulaçlar" etkinliği düzenlendi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya şanlı Türk bayrağını sporculara teslim ederek Zafer Bayramı'nın kurucu ruhunu ve önemini gençlerle paylaştı. 31 sporcunun bayrak için yüzdü. Kutsal emaneti devralan genç sporcular, Manavgat Barajı'nda suya atlayarak parkurda kulaç attı. Parkur boyunca sporcuların güvenliğini sağlamak ve gerekli kontrolleri gerçekleştirmek amacıyla antrenörler, SUP boardlar (ayakta kürek sörfü) ile yüzücülere eşlik etti. 1 kilometrelik yüzme etabının ardından, sporcular tarafından taşınan Türk Bayrağı, Manavgat Merkez Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Çetin'e teslim edildi.

Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, etkinliğin ardından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Bu anlamlı etkinlikte bizlerle birlikte olan 31 sporcumuza, eğitmen ve sporcu Ali İbrahim Öz'e, değerli antrenörlerimize, Altın Kulaçlar Spor Kulübü'ne, Barlas Spor Kulübü'ne, Manavgat Yüzme Akademisi'ne ve emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlığımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!" dedi.

Kaynak: İHA

Manavgat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manavgat'ta Zafer Bayramı Etkinliği - Son Dakika

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