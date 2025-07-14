Burdur'un Altınyayla ilçesinde düzenlenen 34. Dirmil Altın Sipsi Yağlı Güreşleri'nden Manavgatlı minikler çifte madalya ile döndü.
Teşvik 1 Boyunda Ali Küçük şampiyon olurken; Ahmet Mete Varış da Minik 2 Boyunda ikinci olarak kürsü yapma başarısı gösterdi.
Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü'nün altyapıdan yetiştirdiği sporcularla geleneksel Türk güreşine katkı sağlamaya devam ettiği bildirildi. - ANTALYA
Son Dakika › Spor › Manavgatlı Minikler Dirmil Altın Sipsi Yağlı Güreşleri'nde Başarı Elde Etti - Son Dakika
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