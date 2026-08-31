Manchester City, Allan Elias'ı Transfer Etti - Son Dakika
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Manchester City, Allan Elias'ı Transfer Etti

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Manchester City, Palmeiras'tan Brezilyalı kanat oyuncusu Allan Elias ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki futbolcu, Palmeiras'ta 96 maçta 9 gol kaydetti. City, diğer transfer görüşmelerine de devam ediyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Brezilyalı kanat oyuncusu Allan Elias'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Palmeiras'ta forma giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Palmeiras ile tüm kulvarlarda 96 maça çıkan Allan Elias, 9 gol attı.

Yaz transfer döneminde şu ana kadar Elliot Anderson ve Ayyoub Bouaddi'yi kadrosuna katan Manchester ekibi, Enzo Fernandez için Chelsea, Cody Gakpo'yu almak için de Liverpool ile görüşmelerini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Manchester, Palmeiras, Futbol, Spor, Son Dakika

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