Manchester City, Arsenal'ı 2-1 Yendi

19.04.2026 20:48
Manchester City, Arsenal'ı 2-1 mağlup ederek puan farkını 3'e indirdi ve şampiyonluk yarışını sürdürdü.

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğu yakından ilgilendiren maçta Manchester City, sahasında lider Arsenal'ı 2-1 yenerek puan farkını 3'e indirdi.

Ligde 22 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen lider Arsenal, Pep Guardiola yönetiminde son 8 sezonda 6 kez şampiyonluk turu atan Manchester City'ye konuk oldu.

Tempolu başlayan mücadelede ilk gol Manchester City'den geldi. 16. dakikada ceza alanına sağ çaprazdan giren Rayan Cherki, 4 Arsenalli futbolcunun arasından uzak direğe yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Başkent temsilcisinin bu gole yanıtı gecikmedi. 18. dakikada Matheus Nunes'in taç atışından gönderdiği topu kaleci Donnarumma pas vermekte gecikince Kai Havertz ayak koyarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

49. dakikada Arsenal ceza alanında oluşan karambolde, topu önünde bulan Erling Haaland'ın vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.

61. dakikada bu kez Arsenal direğe takıldı. Ceza yayı içinde topla buluşan Eberechi Eze'nin şutunda yan direkten dönen meşin yuvarlağı Manchesterli Cityli futbolcular uzaklaştırdı.

Büyük heyecana sahne olan mücadelede ev sahibi ekip, 66. dakikada bir kez daha öne geçti. Sol taraftan Jeremy Doku ve Nico OReilly'nin birlikte taşıdığı topla ceza alanında buluşan Norveçli yıldız Erling Haaland, Gabriel'in markajına rağmen kaleci Raya'nın sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

Son bölümde Manchester City kalesine yüklenen ve 90+5. dakikada Havertz'in kafa vuruşunda beraberliğe çok yaklaşan Arsenal, skor üretmekte başarılı olamayınca ev sahibi takım, şampiyonluk yarışında haftayı kayıpsız kapattı.

Bu sonucun ardından lider Arsenal, 70 puanla zirvedeki yerini korudu. Bir maçı eksik Manchester City ise puan farkını 3'e indirerek 67 puanla takibini sürdürdü.

Ligde gelecek hafta Arsenal, sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak. Manchester City ise çarşamba günü Burnley'ye konuk olacak.

Kaynak: AA

