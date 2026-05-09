İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, sahasında Brentford'u 3-0 mağlup etti.
Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Jeremy Doku, 75. dakikada Erling Haaland ve 90+2. dakikada Omar Marmoush attı.
Birer maçı eksik takımlardan Arsenal 76 puanla liderlik koltuğunda otururken Manchester City 74 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Son Dakika › Spor › Manchester City, Brentford'u 3-0 Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?