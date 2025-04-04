Manchester City'de bir devir sona eriyor! Kevin de Bruyne ayrılığı duyurdu - Son Dakika
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Manchester City'de bir devir sona eriyor! Kevin de Bruyne ayrılığı duyurdu

Manchester City\'de bir devir sona eriyor! Kevin de Bruyne ayrılığı duyurdu

Manchester City'nin yıldız futbolcusu Kevin de Bruyne, sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu. 2015'ten beri İngiliz ekibinin formasını giyen Belçikalı futbolcu, ayrılık haberini sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu.

04.04.2025 14:21
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İngiltere Premier Lig devi Manchester City'nin yıldız on numarası Kevin de Bruyne, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Ağustos 2015'te Wolfsburg'tan İngiliz ekibine katılan Belçikalı futbolcu, resmi hesabından yaptığı açıklamada kulübüne veda edeceğini açıkladı.

Kevin de Bruyne'nin yaptığı paylaşım şu şekilde:

Sevgili Manchester,

Bunu görünce muhtemelen konunun nereye gittiğini anlamışsınızdır. Bu yüzden doğrudan konuya gireceğim ve hepinize bu ayların Manchester City oyuncusu olarak son aylarım olacağını bildireceğim.

Bunu yazmak kolay değil ama futbolcular olarak hepimiz bu günün eninde sonunda geleceğini biliyoruz. İşte o gün geldi ve bunu ilk benden duymayı hak ediyorsunuz. Futbol beni hepinize ve bu şehre getirdi. Hayallerimin peşinden koşarken, bu dönemin hayatımı değiştireceğini bilmiyordum. Bu şehir. Bu kulüp. Bu insanlar bana HER ŞEYİ verdi. Benim de her şeyi geri vermekten başka seçeneğim yoktu! Ve bilin bakalım ne kazandık?

Hoşumuza gitse de gitmese de veda etme vakti geldi. Suri, Rome, Mason, Michele ve ben buranın ailemiz için ifade ettiği anlam için minnettarız. "Manchester" sonsuza kadar çocuklarımızın pasaportlarında ve daha da önemlisi her birimizin kalbinde yer alacak. Burası her zaman bizim EVİMİZ olacak.

Bu 10 yıllık yolculuk için şehre, kulübe, personele, takım arkadaşlarımıza, dostlarımıza ve ailemize ne kadar teşekkür etsek azdır. Her hikayenin bir sonu vardır ama bu kesinlikle en iyi bölüm oldu. Bu son anların tadını birlikte çıkaralım!

Manchester City'de bir devir sona eriyor! Kevin de Bruyne ayrılığı duyurdu
Manchester City'de bir devir sona eriyor! Kevin de Bruyne ayrılığı duyurdu

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Son Dakika Spor Manchester City'de bir devir sona eriyor! Kevin de Bruyne ayrılığı duyurdu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Seyithan Karagöz:
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