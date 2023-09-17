Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü santrforu Edin Dzeko, kariyerinin en parlak dönemlerinden birini geçiriyor. Deneyimli golcü, 12 senenin ardından en iyi sezon başlangıcını yaptı.
Edin Dzeko son olarak Manchester City forması giydiği 2011/2012 sezonundan bu yana ilk kez ligde çıktığı ilk 4 maçta da skor katkısı sağladı.
Dzeko, Fenerbahçe formasıyla çıktığı Samsunspor ve Antalyaspor maçlarında birer Gaziantep FK mücadelesinde iki gol atarken MKE Ankaragücü maçında ise asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Manchester City'den bu yana ilk! Dzeko'dan 12 yıl sonra çılgın başlangıç - Son Dakika