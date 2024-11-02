Manchester City'den Şok Yenilgi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Manchester City'den Şok Yenilgi

Bournemouth, Manchester City'i 2-1 yenerek, İngiltere Premier Lig'deki ilk mağlubiyetini yaşattı.

02.11.2024 20:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Bournemouth'a 2-1 mağlup olarak ligde ilk yenilgisini aldı.

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City, deplasmanda Bournemouth ile karşılaştı. Ev sahibi ekip 9. dakikada Antoine Semenyo'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, 64. dakikada hızlı gelişen atakta Evanilson topu filelere gönderdi ve farkı ikiye çıkardı. 82. dakikada Manchester City farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan yapılan ortada Gvardiol kafayla topu ağlara gönderdi. Karşılaşmada başka gol olmazken, kırmızı-siyahlılar 3 puana uzandı. Bournemouth bu galibiyetle puanını 15'e yükseltirken, Manchester City 23 puanda kaldı. Pep Guardiola'nın öğrencileri bu sezon ligde ilk mağlubiyetini yaşarken, 3 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Öte yandan milli futbolcu Enes Ünal, 77. dakikada oyuna girdi.

Aynı saatte başlayan diğer mücadelede Liverpool, Brighton'ı 2-1 yendi ve puanını 25'e yükseltti. Liverpool, geçtiğimiz hafta kaybettiği liderliği yeniden aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bournemouth, Manchester, Liverpool, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester City'den Şok Yenilgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:14 İranlı genç kadından “zorunlu örtünme“ kuralına karşı iç çamaşırlı eylem İranlı genç kadından "zorunlu örtünme" kuralına karşı iç çamaşırlı eylem
20:54 Beşiktaş, Kasımpaşa’ya sahasında 3-1 yenildi Beşiktaş, Kasımpaşa'ya sahasında 3-1 yenildi
20:46 Şirin’i katleden cani, vahşi cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı Şirin'i katleden cani, vahşi cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı
20:37 Mustafa Varank’ın bindiği arazi aracı kaza yaptı Mustafa Varank'ın bindiği arazi aracı kaza yaptı
17:00 Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
09:54 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti
09:48 ABD’de elektronik oy verme ekranında ’’Trump’’ hatası gündem oldu ABD'de elektronik oy verme ekranında ''Trump'' hatası gündem oldu
09:39 Cristiano Ronaldo’dan Messi tezahüratlarına olay tepki Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki
09:38 Kredi kartlarında kademeli faiz dönemi başladı Az borcu olan daha az faiz ödeyecek Kredi kartlarında kademeli faiz dönemi başladı! Az borcu olan daha az faiz ödeyecek
09:34 Cemal Enginyurt’tan CHP’li Gamze Taşcıer’e Ahmet Özer tepkisi Cemal Enginyurt'tan CHP'li Gamze Taşcıer'e Ahmet Özer tepkisi
09:23 Akaryakıtta yine fiyatlar değişti Biri arttı diğeri azaldı Akaryakıtta yine fiyatlar değişti! Biri arttı diğeri azaldı
09:02 MasterChef yarışmacısının yüzüne kızgın yağ döküldü MasterChef yarışmacısının yüzüne kızgın yağ döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 22:10:22. #1.11#
SON DAKİKA: Manchester City'den Şok Yenilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.