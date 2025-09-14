Manchester City Derbiyi Kazandı

Manchester City, Premier Lig'in 4. haftasında derbide evinde karşılaştığı Manchester United'ı 3-0'lık skorla mağlup etti.

Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Manchester United ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 18. dakikada Philip Foden'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda City, 53 ve 68. dakikalarda Erling Haaland'ın kaydettiği gollerle skoru 3-0'a getirdi. Maçın geri kalanında başka gol olmayınca derbiyi Manchester City 3-0'lık skorla kazandı.

Manchester United'da 11'de görev alan milli kaleci Altay Bayındır, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Manchester City puanını 6'ya çıkardı ve 8. sıraya yükseldi. Manchester United ise 4 puanla 14. sıraya geriledi. - İSTANBUL