Manchester City'de top koşturan Haaland'ın yaptığı diyet duyanları şaşkına çevirdi! Kalp ve karaciğer yiyor - Son Dakika
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Manchester City'de top koşturan Haaland'ın yaptığı diyet duyanları şaşkına çevirdi! Kalp ve karaciğer yiyor

10.10.2022 17:21
Manchester City'de top koşturan Haaland'ın yaptığı diyet duyanları şaşkına çevirdi! Kalp ve karaciğer yiyor

Manchester City forması giyen Erling Haaland, kusursuz ve güçlü fiziğiyle rakip stoperlerin korkulu rüyası oldu. Yıldız golcü fiziğini günde 6 bin kalori alarak koruyor. Kalp ve karaciğer ağırlıklı beslenerek sakatat diyeti uygulayan Haaland, sabah kalktığında ise ilk iş olarak gün ışığına çıkıyor.

Premier Lig devi Manchester City'nin sezon başında Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı Erling Haaland, rekorları alt üst ediyor. Norveçli golcünün bu performansının altında ise uyguladığı sıkı bir diyet programı bulunuyor.

KALP VE KARACİĞER YİYOR

İngiliz basınından Sun'ın aktardığı habere göre, günde 6 bin kalori alan Erling Haaland, kalp ve karaciğer ağırlıklı bir diyet programı uyguluyor. İçtiği suyu filtreleyen yıldız golcü aynı zamanda uyanır uyanmaz da gün ışığına çıkıyor.

"KALİTELİ YEMEK ÖNEMLİ"

Norveçli gol makinesi konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Diğer insanlar kalp ve karaciğer yemiyorlar ama ben vücuduma iyi bakma endişesine sahibim. Mümkün olduğunca yerel ve kaliteli yemek yemek çok önemli. Et yemenin kötü olduğunu söyleyen insanlar var ama hangi etten bahsediyoruz? Fast food dükkanlarındaki etlerdense, kalp ve karaciğer yemeyi tercih ediyorum. Kalp ve karaciğer, B vitamini, demir, fosfor, bakır ve magnezyum açısından zengin besinler." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Manchester City'de top koşturan Haaland'ın yaptığı diyet duyanları şaşkına çevirdi! Kalp ve karaciğer yiyor - Son Dakika
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