Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın 'kebap' çıkışı Türk futbolseverlerin ilgisini çekti - Son Dakika
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Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın 'kebap' çıkışı Türk futbolseverlerin ilgisini çekti

20.09.2022 22:33

Manchester City'nin resmi sosyal medya hesabından, "Ekstra sos gerekmez" notuyla paylaşılan videoda Norveçli yıldız golcü Erling Haaland, favori yemeğinin kebap olduğunu açıkladı.

Geçen sezon Borussia Dortmund ile gösterdiği performans ile Avrupa futboluna damga vuran Erling Haaland, transfer döneminde Manchester City'nin yolunu tutmuştu. Premier Lig'e de damgasını vuran Norveçli golcü en sevdiği yemeği açıkladı.

EN SEVDİĞİ YEMEK KEBAP

Manchester City, Erling Haaland ile yaptığı röportajın bir kısmını sosyal medya hesabından paylaştı. "Eksta sos gerekmez." ifadesiyle paylaşılan videoda Norveçli golcü en sevdiği yemeğin kebap olduğunu belirtti.

PREMIER LİG'DE İLKİ BAŞARDI

Transfer döneminde Manchester City'nin 60 milyon euro bedelle Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı Haaland, Premier Lig'de tarih yazıyor. Norveçli futbolcu City formasıyla çıktığı 10 maçta 14 gole imza attı. Haaland ayrıca Premier Lig tarihinde ilk dört deplasman maçında da gol atan ilk futbolcu oldu.

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Manchester City FC, Erling Haaland, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın 'kebap' çıkışı Türk futbolseverlerin ilgisini çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın 'kebap' çıkışı Türk futbolseverlerin ilgisini çekti - Son Dakika
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