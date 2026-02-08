Manchester City, Liverpool'u 90+3'te yıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Manchester City, Liverpool'u 90+3'te yıktı

Manchester City, Liverpool\'u 90+3\'te yıktı
08.02.2026 21:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Premier Lig'in 25. haftasında Manchester City, Anfield'da Liverpool'u geriden gelerek 90+3'te attığı golle 2-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de 25. hafta maçında Liverpool ile Manchester City karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan maçı Manchester City, 2-1 kazandı.

LIVERPOOL ÖNE GEÇTİĞİ MAÇTA SKORU KORUYAMADI

Maçın 74. dakikasında Liverpool, Dominik Szoboszlai'nin çok uzak mesafeden attığı muhteşem bir frikik golüyle öne geçti. Konuk ekip Manchester City 84. dakikada Bernardo Silva ile skora eşitlik getirdi.

LIVERPOOL 90+3'TE YIKILDI

Mücadelenin uzatma anları oynanırken Manchester City penaltı kazandı. Maçın 90+3. dakikasında topun başına geçen Erling Haaland, takımını öne geçirdi. Karşılaşmanın 90+10. dakikasında Dominik Szoboszlai kırmızı kart gördü.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 50'ye yükseltti. Liverpool 39 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Liverpool, Sunderland'e konuk olacak. Manchester City, Fulham'ı ağırlayacak.

Manchester City FC, Manchester, Liverpool, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester City, Liverpool'u 90+3'te yıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir İşte konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
Güzellik salonuna el bombalı saldırı O anları bir de kayda aldılar Güzellik salonuna el bombalı saldırı! O anları bir de kayda aldılar
Para ödemeden ev sahibi oldu Gerçek sonradan anlaşıldı Para ödemeden ev sahibi oldu! Gerçek sonradan anlaşıldı
14 yaşındaki çocuğun macera arayışı facia ile bitti 4 arkadaşı beyin kanaması geçirdi 14 yaşındaki çocuğun macera arayışı facia ile bitti! 4 arkadaşı beyin kanaması geçirdi
Banka soydu, birine çarptı, paraları düşürdü İstanbul’daki tuhaf anların görgü tanığı konuştu Banka soydu, birine çarptı, paraları düşürdü! İstanbul'daki tuhaf anların görgü tanığı konuştu
2 kişi tutuklandı TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri 2 kişi tutuklandı! TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri

21:58
Beşiktaş, 2 farklı geriye düştüğü maçta sahadan 1 puanla ayrıldı
Beşiktaş, 2 farklı geriye düştüğü maçta sahadan 1 puanla ayrıldı
21:41
CHP’den istifa eden belediye başkanından “AK Parti’ye mi geçeceksiniz“ sorusuna yanıt
CHP'den istifa eden belediye başkanından "AK Parti'ye mi geçeceksiniz?" sorusuna yanıt
21:26
Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkiye’de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı
Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı
21:02
Keçiören Belediye Başkanı CHP’den istifa etti, Mansur Yavaş’tan ilk açıklama geldi
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti, Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi
20:32
Demet Akalın “Paramı alamadım“ dedi, açıklamalar ardı ardına geldi
Demet Akalın "Paramı alamadım" dedi, açıklamalar ardı ardına geldi
19:52
İran’dan tüm dünyayı tedirgin edecek ’atom bombası’ çıkışı
İran'dan tüm dünyayı tedirgin edecek 'atom bombası' çıkışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 22:23:18. #7.11#
SON DAKİKA: Manchester City, Liverpool'u 90+3'te yıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.