Manchester City'de top koşturan İlkay Gündoğan için Barcelona iddiası gündeme geldi! - Son Dakika
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Manchester City'de top koşturan İlkay Gündoğan için Barcelona iddiası gündeme geldi!

30.09.2022 11:36

Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'a İspanya'dan talip çıktı. Barcelona, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Türk asıllı Alman futbolcu için çalışmalara başladı. Katalan ekibi bu transferi bitirerek orta sahasını daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

İngiltere Premier Lig'de Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ı zor bir karar bekliyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu için Barcelona ilgisini belli etti. Yıldız futbolcunun ise bu ilgiye karşılıksız olmadığı gelen haberler arasında.

Sezon sonu sözleşmesi sona eren İlkay Gündoğan için Barcelona iddiası

BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞTU

Borussia Dortmund formasıyla gösterdiği başarılı performansla 2016 yılında Manchester City'e transfer olan yıldız futbolcu, burada da performansının üstüne koydu. Gündoğan, İngiliz ekibiyle 4 Premier Lig, 4 Caraboa Cup, 2 İngiltere Süper Kupa ve 1 FA Cup kazandı.

Sezon sonu sözleşmesi sona eren İlkay Gündoğan için Barcelona iddiası

SEZON SONU SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Türk asıllı Alman oyuncunun sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. Manchester City ile henüz sözleşme uzatmamış olan İlkay Gündoğan, İspanyol devi Barcelona'nın ilgisine sıcak bakıyor.

YORUMLAR (1)
  • süleyman hakan gökşen: aynı arda gibi olur... bırakın bu boş hayalleri, bunun neresi barcelona'da oynar, iddia ediyorum, mesut ondan çok daha yetenekli... Cevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
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Son Dakika Spor Manchester City'de top koşturan İlkay Gündoğan için Barcelona iddiası gündeme geldi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manchester City'de top koşturan İlkay Gündoğan için Barcelona iddiası gündeme geldi! - Son Dakika
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