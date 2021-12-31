Manchester City'nin yıldızı Joao Cancelo, evine giren 4 hırsızın saldırısına uğradı

İngiltere'de skandal bir olay yaşandı. Ada basınına düşen haberlerde Manchester City'nin yıldız futbolcusu Joao Cancelo'ya evinde hırsızların saldırdığı belirtildi. 27 yaşındaki savunma oyuncusu önceki gün itiraf ettiği olayda ailesiyle beraber evdeyken 4 tane hırsızın saldırısına uğradığını aktardı.

MÜCEVHERLERİNİ ÇALAN 4 HIRSIZA MÜDAHALE ETTİ

Hatta kaşının üzerinde açılma meydana gelen ve son halinin fotoğrafını paylaşan Cancelo, polise başvurup ifade verdi. Cancelo'nun polise verdiği ifadesinde, evine giren 4 hırsızla mücevherlerini çalarken karşılaştığını ve hırsızlara hemen müdahale ettiğini belirtti.

AİLESİ İÇİN BÜYÜK ENDİŞE DUYUYOR

Sosyal medya hesabından da olayı duyuran Manchester City'nin yıldızı çok üzgün olduğunu ailesi için endişelendiğini vurguladı. Polislerin soruşturma başlattığı dile getirildi.

OLAY SIRASINDA EŞİ VE KÜÇÜK KIZI DA EVDEYDİ

Olay yaşandığında Cancelo'nun eşi ve küçük kızı da evdeydi. Skorer'in haberine göre Manchester'da yaşanan bu olay son dönemde futbolcuların evlerine giren hırsızların artması nedeniyle tepkiye de dönüştü.