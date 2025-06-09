İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) ekiplerinden Manchester City, Wolverhampton Wanderers'dan Rayan Ait-Nouri'yi kadrosuna kattı.
City'nin internet sitesindeki açıklamaya göre 24 yaşındaki Nouri, Manchester takımıyla 2030 yazına kadar sözleşme imzaladı.
Cezayirli sol bek, geçen sezon Wolverhampton'da 41 maçta 5 gol kaydetti.
Son Dakika › Spor › Manchester City, Rayan Ait-Nouri'yi Transfer Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?