Manchester City, Sergio Agüero'nun heykelini dikti - Son Dakika
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Manchester City, Sergio Agüero'nun heykelini dikti

13.05.2022 15:15
Manchester City, Sergio Agüero'nun heykelini dikti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, kulüp tarihinin en golcü oyuncusu Arjantinli Sergio Agüero'yu, heykelini dikerek onurlandırdı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, kulüp tarihinin en golcü oyuncusu Arjantinli Sergio Agüero'yu, heykelini dikerek onurlandırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Etihad Stadı'nda yapılan açılış törenin ardından 34 yaşındaki eski futbolcunun heykelinin, eski takım arkadaşları Vincent Kompany ile David Silva'nın heykellerinin yanına yerleştirildiği belirtildi.

Heykeltraş Andy Scott'un tasarladığı eserde, Arjantinli yıldız futbolcunun 10 yıl önce takımına şampiyonluğu getiren golü sonrasında yaşadığı sevinç betimlendi. Manchester City, 2011-12 sezonunun son maçında 90+4. dakikada Agüero'nun Queens Park Rangers'a attığı gol ile şampiyonluğa ulaşmıştı.

Törende duygularını dile getiren Manchester City Başkanı Khaldoon El Mübarek, "Taraftarımız Sergio'yu düşündüğünde son dakikada attığı golü ve 44 yıl sonra bize kazandırdığı şampiyonluğu hatırlıyor. Ancak onun mirası, bu golün ve şampiyonluğun çok daha ötesinde." değerlendirmesinde bulundu.

Sergio Agüero da gol sevincine atıfta bulunarak, "Hayatımın en iyi anıydı. O gol; hayatımı, kulübü ve her şeyi değiştirdi. O anı, her zaman kalbimde yaşatacağım." ifadelerini kullandı.

10 yıllık Manchester City kariyerinde 5'i lig şampiyonluğu olmak üzere 15 kupa sevinci yaşayan Sergio Agüero, 390 karşılaşmada 260 gole imza atarak kulüp tarihinin en golcü ismi oldu. Arjantinli santrfor, 275 maçta 184 kez ağlarını sarstığı Premier Lig tarihinin ise en golcü dördüncü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Bu sezon başında Barcelona'ya transfer olan Agüero, kalbindeki rahatsızlık nedeniyle geçen yıl 15 Aralık'ta profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırmıştı.

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Kaynak: AA

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