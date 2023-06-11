Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak tarihi bir rekor kırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak tarihi bir rekor kırdı

11.06.2023 00:13

Manchester City, Federasyon Kupası'nın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de kazanarak tarihi bir rekor kırdı. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, İstanbul'da Inter'i 1-0 yenerek üç kupayı da kazandı. Guardiola, üç kupayı da kazanan ilk teknik adam olarak tarihe geçti ve üçüncü kez Şampiyonlar Ligi kupası sevinci yaşadı.

Bu sezon Premier Lig ve Federasyon Kupası'na İstanbul'un ev sahipliği yaptığı finalde Inter'i 1-0 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de ekleyen Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, tarihi bir başarıya imza attı. Favori olarak geldiği İstanbul'dan kupayla ayrılan Manchester ekibi, 24 yıl sonra İngiliz futbolunda "üçleme" (treble) yapmayı başaran ikinci kulüp oldu.

1999 YILINDA MANCHESTER UNITED BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Manchester United, "Sir" unvanlı Alex Ferguson'un çalıştırdığı 1999'da Premier Lig, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni aynı yıl kazanarak İngiliz futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirmişti.

"KOLEKSİYONER" GUARDIOLA'DAN İSTANBUL'DA YENİ REKOR

Manchester City ile üç kupayı da kazanan 52 yaşındaki Pep Guardiola, bunu iki kez başaran ilk teknik adam olarak tarihe geçti. Guardiola, Barcelona'yı çalıştırdığı 2009 yılında LaLiga, İspanya Kral Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olarak "üçleme" yapmıştı. Avrupa futbolunu o dönemde domine eden Katalan temsilcisi, üç kupanın yanı sıra İspanya Süper Kupası, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı da müzesine götürmüştü.

GUARDIOLA'NIN ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, kariyerinde üçüncü kez Şampiyonlar Ligi kupası sevinci yaşadı.

Deneyimli teknik adam, Barcelona'yı çalıştırdığı dönemde 2008-2009 ve 2010-2011 sezonlarında Avrupa'nın 1 numaralı kupasında şampiyonluğa uzanmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

UEFA Şampiyonlar Ligi, Pep Guardiola, Manchester, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak tarihi bir rekor kırdı - Son Dakika


Son Dakika
00:36 İtalyan Takımları Avrupa Kupalarında Üzüntü Yaşadı
00:32 Böylesi görülmedi! 3 takımdan da yüzü gülmeyen İtalyanlardan utanç istatistiği
00:27 Adana'da polis motosikleti ile otomobil çarpıştı: 2 polis ağır yaralandı
00:25 Adana'da otomobil, motosikletli Yunus ekiplerine çarptı: 2 polis ağır yaralı
00:23 Manchester City Şampiyonlar Ligi'ni kazandı
00:23 İlkay Gündoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk Türk kökenli futbolcu oldu
00:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City'ye tebrik mesajı
00:21 İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti
00:11 Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak tarihi bir rekor kırdı
00:09 Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak tarihi bir rekor kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2023 01:57:21. #1.12#
SON DAKİKA: Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak tarihi bir rekor kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement