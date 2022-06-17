Manchester City yıldıza doymuyor! Frenkie De Jong ve Kalvin Phillips için serveti gözden çıkardılar - Son Dakika
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Manchester City yıldıza doymuyor! Frenkie De Jong ve Kalvin Phillips için serveti gözden çıkardılar

17.06.2022 15:00

Norveçli gol makinesi Erling Haaland'ı kadrosuna katarak büyük sükse yapan Manchester City, transferde gaza bastı. Guardiola'nın talebi doğrultusunda harekete geçen maviler, Frenkie De Jong ve Kalvin Phillips için 200 milyon sterlini gözden çıkardı.

Premier Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Manchester City, yeni sezonda da hem lig de hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olmak istiyor. Erling Haaland hamlesiyle büyük bir atılım yapan City, orta sahayı güçlendirmek istiyor.

CİTY'DE HEDEF KALVİN VE DE JONG

Mirror'da yer alan habere göre; Manchester City, Barcelona'dan Frenkie De Jong'u, Leeds United'dan da Kalvin Phillips istiyor. Pep Guardiola bu transferler birlikte orta sahada yapılanmaya gitmek istiyor. Maviler, bu yıldız isimler için toplamda 200 milyon sterlini gözden çıkardı.

Manchester City transferde frene basmıyor! 200 milyon sterlini gözden çıkardılar
Manchester City transferde frene basmıyor! 200 milyon sterlini gözden çıkardılar
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Frenkie de Jong, Erling Haaland, Manchester, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester City yıldıza doymuyor! Frenkie De Jong ve Kalvin Phillips için serveti gözden çıkardılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manchester City yıldıza doymuyor! Frenkie De Jong ve Kalvin Phillips için serveti gözden çıkardılar - Son Dakika
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