Manchester City, yılın transferini duyurdu! Erling Haaland' ı resmen renklerine bağladılar - Son Dakika
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Manchester City, yılın transferini duyurdu! Erling Haaland' ı resmen renklerine bağladılar

10.05.2022 17:47

Manchester City, Erling Haaland transferi için Borussia Dortmund ile anlaşma sağladıklarını duyurdu. Buna göre İngiliz devi, Norveçli futbolcunun bonservisi için serbest kalma bedeli olan 75 milyon euroyu ödeyecek.

Avrupa'da yılın transferi gerçekleşti. Manchester City, Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

BONSERVİSİ 75 MİLYON EURO

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Haaland transferi için Borussia Dortmund ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Manchester City, Norveçli golcünün bonservisi için serbest kalma bedeli olan 75 milyon euroyu ödeyecek. 1 Temmuz 2022'de İngiliz devine katılacak Haaland, yıllık 30 milyon euro kazanacak.

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Manchester City, Haaland ile prensipte anlaştı Manchester City, Haaland ile prensipte anlaştı Son dakika haberleri: Manchester City, Erling Haaland'ın transferi konusunda Borussia Dortmund ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. Son dakika haberleri: Manchester City, Erling Haaland'ın transferi konusunda Borussia Dortmund ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

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Son Dakika Spor Manchester City, yılın transferini duyurdu! Erling Haaland' ı resmen renklerine bağladılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manchester City, yılın transferini duyurdu! Erling Haaland' ı resmen renklerine bağladılar - Son Dakika
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