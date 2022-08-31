Cristano Ronaldo persona non grata! Eğer iddia edilen takıma giderse kariyeri dip yapabilir - Son Dakika
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Cristano Ronaldo persona non grata! Eğer iddia edilen takıma giderse kariyeri dip yapabilir

31.08.2022 14:11

Kimilerine göre, dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Cristano Ronaldo, istenmeyen adam ilan edildi. Manchester United'ın düştüğü durumun sorumlularının en başında gösterilen Portekizli yıldız, her an Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılabilir. Takım arkadaşlarının bile "baş belası" olarak gördüğü Ronaldo'nun Napoli'ye transfer olacağı öne sürüldü.

Teknik Direktör Erik Ten Hag ile sorunlar yaşayan ve hakkında bir çok spekülasyon çıkan 37 yaşındaki Ronaldo'nun takımdan ayrılması haberleri doğrultusunda takım arkadaşlarının çok sevindiği bildirildi. ESP'nin haberi göre takım arkadaşlarının Ronaldo'yu bir "baş belası" olarak gördüğü belirtildi.

NAPOLİ CİDDİ ŞEKİLDE İLGİLENİYOR

Premier Lig'te Manchester United macerası istediği gibi gitmeyen Ronaldo'nun adı sık sık Napoli ile anılmaya başladı. İtalyan Ligi takımı, Manchester United'la bonservis pazarlığı yaptığı ancak kiralık anlaşmasının da masada olduğu kaydedildi.

HAZIRLIK MAÇINDA MAÇ BİTMEDEN STADYUMDAN AYRILMIŞTI

Hollandalı Teknik Adam, Rayo Vallecano ile oynadıkları hazırlık maçında yaptığı maçta ilk 11'de görev alan yıldız golcü, oyundan alınınca stadyumu terk etmişti. Konuyla ilgili Viaplay Sport'a açıklamalarda bulunan Ten Hag "Bu davranışı kesinlikle kabul etmiyorum. Kabul edilemez bir durum bu. Sadece onun için değil, herkes için. Biz bir takımız ve herkes maç bitine kadar stadyumda kalmalı." ifadelerini kullanmıştı.

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Manchester United, Cristiano Ronaldo, Napoli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristano Ronaldo persona non grata! Eğer iddia edilen takıma giderse kariyeri dip yapabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cristano Ronaldo persona non grata! Eğer iddia edilen takıma giderse kariyeri dip yapabilir - Son Dakika
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