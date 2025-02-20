Premier Lig devi Manchester United'da sakatlık problemi yaşayan Altay bayındır, sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.
Milli kaleci sakatlığının ardından çalışmalara başladığını yapılan paylaşımla duyurdu. Bu sezon Manchester United formasıyla 6 maça çıkan Altay Bayındır, 2 karşılaşmada kalesini gole kapattı.
Toplamda 8 gol yiyen başarılı eldivenin, İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Milli kalecinin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
Son Dakika › Spor › Manchester United'a Altay Bayındır'dan iyi haber - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)