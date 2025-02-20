Manchester United\'a Altay Bayındır\'dan iyi haber

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Premier Lig devi Manchester United'da sakatlık problemi yaşayan Altay bayındır, sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

SAKATLIĞINI ATLATTI

Milli kaleci sakatlığının ardından çalışmalara başladığını yapılan paylaşımla duyurdu. Bu sezon Manchester United formasıyla 6 maça çıkan Altay Bayındır, 2 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Toplamda 8 gol yiyen başarılı eldivenin, İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Milli kalecinin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.