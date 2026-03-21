Manchester United\'a büyük şok

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Manchester United, deplasmanda Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı. Mücadele, yüksek tempolu anlara sahne oldu.
Vitality Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Manchester United'ın gollerini 61. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes ve 71. dakikada James Hill'in kendi kalesine attığı gol getirdi. Ev sahibi Bournemouth ise 67. dakikada Ryan Christie ve 81. dakikada Junior Kroupi ile skora dengeyi getirdi.
Karşılaşmanın 78. dakikasında Manchester United savunmacısı Harry Maguire, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Manchester United puanını 55'e yükseltirken, Bournemouth 42 puana ulaştı. Ligde bir sonraki hafta Manchester United, Leeds United'ı konuk edecek. Bournemouth ise Arsenal deplasmanına çıkacak.
