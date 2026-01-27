Manchester United\'a yıldız isimden çok kötü haber

Manchester United'da Patrick Dorgu'nun sakatlığının beklenenden daha ciddi olduğu ve genç oyuncunun uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

DORGU'DAN MANCHESTER UNITED'A KÖTÜ HABER

Manchester United'da sakatlığı bulunan Patrick Dorgu'nun durumu netleşti. The Athletic'in haberine göre 21 yaşındaki futbolcunun sakatlığının ilk değerlendirmelere göre daha ciddi olduğu ortaya çıktı.

10 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK

Yapılan kontroller sonrası Dorgu'nun hamstring sakatlığı yaşadığı ve yaklaşık 10 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Genç oyuncunun bu süreçte önemli maçlarda takımını yalnız bırakacağı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Patrick Dorgu, bu sezon Manchester United formasıyla 24 maçta görev aldı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.