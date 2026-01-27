Manchester United'a yıldız isimden çok kötü haber - Son Dakika
Manchester United'a yıldız isimden çok kötü haber

Manchester United\'a yıldız isimden çok kötü haber
27.01.2026 15:48
Manchester United'ın genç futbolcusu Patrick Dorgu'nun sakatlığı beklenenden daha ciddi. The Athletic'in haberine göre 21 yaşındaki oyuncunun hamstring sakatlığı yaşadığı ve yaklaşık 10 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Manchester United'da Patrick Dorgu'nun sakatlığının beklenenden daha ciddi olduğu ve genç oyuncunun uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

DORGU'DAN MANCHESTER UNITED'A KÖTÜ HABER

Manchester United'da sakatlığı bulunan Patrick Dorgu'nun durumu netleşti. The Athletic'in haberine göre 21 yaşındaki futbolcunun sakatlığının ilk değerlendirmelere göre daha ciddi olduğu ortaya çıktı.

Manchester United'a yıldız isimden çok kötü haber

10 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK

Yapılan kontroller sonrası Dorgu'nun hamstring sakatlığı yaşadığı ve yaklaşık 10 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Genç oyuncunun bu süreçte önemli maçlarda takımını yalnız bırakacağı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Patrick Dorgu, bu sezon Manchester United formasıyla 24 maçta görev aldı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Manchester United, Spor

Son Dakika Spor Manchester United'a yıldız isimden çok kötü haber - Son Dakika

SON DAKİKA: Manchester United'a yıldız isimden çok kötü haber - Son Dakika
