Manchester United'da ayrılık açıklandı
Manchester United'da ayrılık açıklandı

Manchester United\'da ayrılık açıklandı
22.01.2026 20:00
Manchester United, Casemiro'nun sözleşmesini tamamlamasının ardından sezon sonunda kulüpten ayrılacağını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da kadro planlamaları devam ederken çok sıcak bir gelişme yaşandı.

CASEMIRO'YA VEDA EDİLİYOR

İngiliz devi Manchester United, 33 yaşındaki oyuncusu Casemiro'nun sözleşmesini tamamlamasıyla birlikte sezon sonunda kulüpten ayrılacağını açıkladı. Konuyla ilgili olarak İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, "Casemiro, sözleşmesinin sona ermesiyle sezon sonunda takımdan ayrılacak. Birçok kez şampiyonluk kazanan Casemiro'ya bugüne kadar yaptığı katkılar için teşekkür ediyor ve kulüpteki zamanın sonunda birlikte zirvede tamamlamayı umuyoruz." denildi. Brezilyalı futbolcu ise, "Bu arma ve hedefimiz için her şeyimi vereceğim dört ay kaldı." dedi.

Manchester United'da ayrılık açıklandı

YENİ ADRESİNİN ABD OLMASI BEKLENİYOR

Öte yandan Casemiro'nun yeni adresi hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Yıldız oyuncunun, Amerika'dan birkaç takımla görüşme halinde olduğu belirtildi.

MANCHESTER UNITED KARİYERİ

Manchester United'a transfer olduğu günden bu yana 146 maça çıkan Casemiro, 21 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

Manchester United, Futbol, Spor

Son Dakika Spor Manchester United'da ayrılık açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Manchester United'da ayrılık açıklandı - Son Dakika
