İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, kalecisi Andre Onana'dan gelen haberle sarsıldı.
Arka uyluk adalesinden sakatlanan Kamerunlu futbolcunun 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu. Andre Onana'nın sakatlığı sonrası Altay Bayındır'ın kaleye geçip geçmeyeceği tartışılırken karar çıktı. İngiliz basınında yer alan habere göre Kırmızı Şeytanlar Antwerp'in 23 yaşındaki kalecisi Senne Lammens'i transfer etmeye hazırlanıyor.
Manchester United'ın bu kararından büyük bir üzüntü duyan Altay Bayındır'ın düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmayı düşündüğü aktarıldı. Geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 10 maça çıkan Altay Bayındır kalesinde 18 gol görmüştü.
Son Dakika › Spor › Manchester United'dan Altay'ı yıkan karar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?