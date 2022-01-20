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Manchester United deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı - Son Dakika

Manchester United deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı

20.01.2022 01:19
Manchester United deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Brentford'u 3-1 yendi.

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Brentford'u 3-1 yendi.

Ligin 22. haftasında Manchester United'ın, Brentford Cummunity Stadı'nda Londra temsilcisi Brentford'a konuk olduğu karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Manchester United, 55. dakikada Anthony Elanga, 62. dakikada Mason Greenwood ve 77. dakikada Marcus Rashford'un attığı gollerle 3-0 öne geçerken; Brentford, Ivan Toney'in 85. dakikada attığı golle skoru 3-1'e getirdi ve maç bu sonuçla tamamlandı.

Bu skorla puanını 35'e çıkaran Manchester United ligde 7. sırada yer alırken, Brentford 23 puanla 14. sırada kaldı.

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İngiltere Premier Lig, Manchester United, Londra, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Manchester United deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı - Son Dakika
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