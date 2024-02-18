Manchester United, deplasmanda Luton Town'ı 2-1 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Manchester United, deplasmanda Luton Town'ı 2-1 mağlup etti

Manchester United, deplasmanda Luton Town\'ı 2-1 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, deplasmanda Luton Town'ı 2-1 mağlup etti. Manchester temsilcisine galibiyeti getiren golleri 1 ve 7. dakikalarda Rasmus Höjlund atarken, ev sahibi ekibin golü 14. dakikada Carlton Morris'ten geldi. Ligde 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Manchester United, puanını 44'e çıkardı. Düşme hattından uzaklaşmak isteyen Luton Town ise 20 puanda kaldı.

18.02.2024 22:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, deplasmanda Luton Town'ı 2-1 mağlup etti.

Manchester temsilcisine galibiyeti getiren golleri 1 ve 7. dakikalarda Rasmus Höjlund atarken, ev sahibi ekibin golü 14. dakikada Carlton Morris'ten geldi.

Ligde 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Manchester United, puanını 44'e çıkardı. Düşme hattından uzaklaşmak isteyen Luton Town ise 20 puanda kaldı.

Kaynak: AA

Manchester United, Manchester, Luton Town, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester United, deplasmanda Luton Town'ı 2-1 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 06:17:07. #1.12#
SON DAKİKA: Manchester United, deplasmanda Luton Town'ı 2-1 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement